Die Alexander Tutsek-Stiftung verlängert ihre Förderung für das Haus der Kunst. Für die nächsten drei Jahre sichert die Stiftung nach Museumsangaben einen jährlichen Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich zu. Schon seit 2016 unterstützt die Stiftung als Hauptförderin das Haus der Kunst mit einer ähnlich hohen Summe. "Die Alexander Tutsek-Stiftung ist für das Haus der Kunst in den letzten Jahren ein verlässlicher Wegbegleiter geworden, weshalb wir uns sehr freuen, dass dieses großzügige Engagement fortgesetzt wird. Es ermöglicht uns, ein vielseitiges Programm für eine vielfältige Stadtgesellschaft zu entwickeln. Dafür sind wir ihr zu großem Dank verpflichtet", so Andrea Lissoni, Direktor im Haus der Kunst.

Die gemeinnützige Alexander Tutsek-Stiftung mit Sitz in München wurde im Dezember 2000 von Alexander Tutsek und Eva-Maria Fahrner-Tutsek zur Förderung von Kunst und Wissenschaft gegründet. In ihrer international orientierten Ausstellungs- und Sammlungstätigkeit konzentriert sie sich auf zeitgenössische Fotografie sowie zeitgenössische Skulpturen und Installationen mit dem Medium Glas. Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Förderung großer Forschungsprojekte in den Ingenieurwissenschaften und angrenzenden Fachgebieten. Zusätzlich zu ihren bisherigen Ausstellungsräumen in einer Jugendstilvilla in Schwabing hat die Alexander Tutsek-Stiftung im November 2021 in der Parkstadt Schwabing mit der Black Box einen zweiten Standort im Münchner Norden eröffnet.