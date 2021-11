Ein über 80 Jahre alter Mann aus Harlaching ist am Mittwoch Opfer eines Callcenterbetrugs geworden. Ihn hatte am Vormittag ein angeblicher Polizist angerufen, der ihn mit dem gängigen Hinweis, er sei ein potenzielles Raubopfer, dazu brachte, Geld von seiner Bank abzuheben. Die mindestens 12 000 Euro übergab der Senior dann später einem Abholer in der Augustenstraße in Schwabing, weil ihm erklärt worden war, dass es sich um Falschgeld handle, das auf Spuren untersucht werden müsse. Erst als sich bis zum Abend niemand mehr bei ihm meldete, rief der Mann bei der echten Polizei an und erstattete Anzeige.