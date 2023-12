Die Lebensgeschichte des Holocaust-Überlebenden Ernst Grube hat Hannah Brinkmann in einem Comic erzählt. Grube, 91, überlebte das Ghetto Theresienstadt, protestiert nach dem Krieg gegen die Verdrängung deutscher Schuld und ist einer der bekanntesten Zeitzeugen der NS-Diktatur, hält Vorträge und besucht Schulen. Immer wieder betont Grube: "Was ich erzähle, muss stimmen." Das gilt nicht nur für seine gesprochenen Worte, sondern auch für die Darstellung seiner Erinnerungen in der Graphic Novel "Zeit heilt keine Wunden".