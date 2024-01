Was ist real, was nur eine Illusion? Was ist Reflexion und was ist die Reflexion einer Reflexion? Fragen von metaphysischer Relevanz ergründet das Künstler-Label Rasthofer/Neumaier in interdisziplinären Kunstobjekten aus experimenteller Architektur und plastisch-skulpturaler Gestaltung. Seit Oktober kann ihre Großskulptur "Raum O" aus spiegelpoliertem Edelstahl im Innenhof der Glyptothek besichtigt werden. Bestehend aus sechs gebogenen Elementen bildet sie einen begehbaren Raum mit kreisförmigem Grundriss. Hinter ihren bewegbaren Flügeln offenbart sich das leere Innere des verspiegelten Objektes und initiiert durch die Interaktion mit seiner Außenwelt einen visuellen Dialog.