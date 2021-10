Ein 38-Jähriger hat vor einer Schule in Giesing eine elfjährige Schülerin angesprochen und sich dabei fälschlicherweise als Polizist ausgegeben. Wie die Polizei mitteilte, bat das Mädchen den fremden Mann, sie in Ruhe zu lassen. Als dieser ihr trotzdem bis zur Schule folgte, wandte sich das Mädchen dort hilfesuchend an den Hausmeister. Dieser stellte den 38-Jährigen zur Rede und forderte ihn auf, das Schulgelände zu verlassen. Anschließend verständigte er die Polizei, allerdings nicht, ohne ein Foto von dem 38-Jährigen zu machen, der sich in der Zwischenzeit entfernt hatte. Durch die Aufnahme gelang es der Polizei rasch, den Verdächtigen am Hauptbahnhof ausfindig zu machen. Bei seiner Festnahme wehrte er sich und beleidigte die Beamten. Weil der Mann bereits wegen ähnlicher Vorfälle vorbestraft ist und über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam er in Untersuchungshaft.