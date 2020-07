E-Auto kracht in Supermarkt

Eine 78-jährige Frau ist am Freitagmittag mit ihrem Auto in Planegg gegen den Pfeiler eines Supermarkts gefahren. Sie wollte ihren Wagen auf Höhe der Bahnhofsstraße 26 eigentlich nur parken, rammte aber stattdessen den Pfeiler des Vordachs und stieß danach mit ihrem E-Auto frontal gegen die Wand des Geschäfts, wodurch ein Spirituosenregal umfiel. Die 78-Jährige erlitt Prellungen an Brust und Kopf. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.