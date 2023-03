Erinnerungen an den Papst

Erst tröpfelt das Gespräch so vor sich hin, dann kommt Georg Gänswein zur Sache.

Von Annette Zoch

"Und warum ist das notwendig?" Das soll Papst Benedikt XVI. im Oktober 2022, wenige Monate vor seinem Tod, seinen Privatsekretär Georg Gänswein gefragt haben. Dieser hatte ihm gerade unterbreitet, dass da ein Buch im Entstehen sei, seine Erinnerungen an seine Zeit mit dem Papst, um dessen Andenken zu bewahren.

Gerade das letzte Jahr vor Benedikts Tod, nach der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens, habe ihm gezeigt, "wie schnell ein Narrativ in der Welt ist, das nicht der Wahrheit entspricht", so Gänswein. Post mortem solle das Buch erst veröffentlicht werden, das versprach er dem emeritierten Pontifex noch. Und dieser soll dann gesagt haben: "Gut, dann machen Sie es, aber Sie tragen die Verantwortung."

Fünf Monate später erzählt Georg Gänswein diese Episode, das gerade erst auf Deutsch erschienene Buch mit dem Titel "Nichts als die Wahrheit" steht auf einem kleinen Tischlein vor ihm. Der Herder-Verlag hat zur Buchvorstellung ins Café Luitpold geladen. Dort im Palmengarten, wo sonst ein Brunnen plätschert, ist die Bühne aufgebaut und ähnlich harmlos tröpfelt zunächst das Gespräch.

Während unten die Kellner Aperol Spritz servieren und eine Etage drüber die Kundinnen des anliegenden Friseursalons hinter Glaswänden ihre Foliensträhnchen bekommen, erzählt Erzbischof Georg Gänswein, dass ihm in Rom das bayerische Weißbier gefehlt habe und die Liberalitas Bavariae. Dass Ratzinger im Gegensatz zu ihm ein Sportmuffel gewesen sei und dass er dem Papst niemals ungebetene Ratschläge gegeben habe.

Detailansicht öffnen Georg Gänswein spricht in München über sein Buch. Benedikt XVI. hatte er versprochen, es erst nach dessen Tod zu veröffentlichen. (Foto: Florian Peljak)

Doch dann, "Butter bei die Fische", sagt Gänswein, kommt das Gespräch doch noch auf den Wirbel, den das Buch ausgelöst hat. In Italien war es nur wenige Tage nach der Beisetzung Benedikts XVI. erschienen. Indiskretionen hatte der Wiener Kardinal Christoph Schönborn ihm vorgeworfen, Papst Franziskus hatte in einer Predigt - ohne ihn direkt zu nennen - das "Geschwätz" gegeißelt und ihn danach zu einer Audienz einbestellt, die laut La Repubblica "eiskalt" verlaufen sein soll.

Im Buch beschreibt der 66-Jährige, wie gedemütigt er sich gefühlt habe, als der neue Papst ihn einst als Präfekt des Päpstlichen Haushaltes beurlaubte. Ein Learning by doing sei es gewesen, zwei Päpsten zu dienen, erzählt Gänswein in München. Er habe dies immer nach bestem Wissen und Gewissen getan. "Dass ich Fehler gemacht habe, das gebe ich zu."

Die Chemie zwischen ihm und "Papa Francesco" sei aber zu Beginn "in Ordnung" gewesen - "wir kannten uns kaum". Auf die Probe gestellt wurde das Verhältnis zum neuen Papst schon kurz nach dessen Wahl - als Franziskus sich weigerte, in die Päpstliche Wohnung im Apostolischen Palast zu ziehen.

Gänswein erzählt, wie er mit Franziskus zum ersten Mal die Räume durchschritt, ihm den Lichtschalter zeigte. "Heiliger Vater, man muss nur ein wenig abstauben, dann können Sie sofort einziehen", habe er ihm gesagt. Doch Franziskus habe nicht geantwortet. "Ich habe einen Tag gewartet, ich habe noch einen Tag gewartet." Schließlich sei es aus Franziskus herausgebrochen: "Zu groß! Die Wohnung ist mir zu groß! Gibt es keine kleinere Wohnung?"

Noch heute lässt er durchblicken, dass er die Entscheidung von Franziskus für falsch hält: Der Papst habe damals argumentiert, er wolle unter Menschen sein, im Apostolischen Palast habe keiner mehr Zugang zu ihm. Dabei sei es umgekehrt, im Gästehaus Santa Marta, wo Franziskus bis heute wohnt, wüssten viel mehr Menschen, wer den Papst besucht als im abgeschiedenen Apostolischen Palast.

"Alleine das ganze Audienzgetriebe funktioniert dort ganz anders - in Santa Marta muss man irgendeine Besenkammer ausräumen, damit man ein Sprechzimmer hat", sagt Gänswein. Zudem sei die Wohnung im Apostolischen Palast wirklich keine Luxus-Residenz: "Das ist ein Palazzo aus der Renaissance, da gibt es Rohrbrüche und undichte Fenster. Jede Münchner Wohnung ist komfortabler."

Am vergangenen Samstag, auch das bestätigt Gänswein, hatte er seine zweite Audienz nach Benedikts Tod bei Papst Franziskus. Manch einer habe ihn ja nach der Kritik der vergangenen Wochen schon in einer Nuntiatur weit weg in Afrika oder Asien gesehen, scherzt er. Der Papst habe ihm aber erklärt, noch keine Entscheidung bezüglich seiner Person getroffen zu haben, er brauche noch etwas Zeit.

"Die neue Aufgabe, die auf mich wartet, ist mir noch nicht bekannt. Ich selber bin auch neugierig, ich weiß es nicht." Dies nährt weiter Spekulationen, Gänswein könnte vielleicht doch noch in die Heimat oder ins benachbarte Ausland zurückkehren - und dort auf einem Bischofsstuhl Platz nehmen.