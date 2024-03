Kohle, Kröten, Piepen, Schotter, Zaster oder - in Bayern - Diridari: Ausdrücke für Geld gibt es in der deutschen Sprache zuhauf. Und die Deutsche Bundesbank hat ebenso viele Merkmale in unseren Geldscheinen verewigt, um diese fälschungssicher zu machen. Was ihr aber wohl nicht ganz gelang: Das Amtsgericht München verurteilte jetzt einen 32-jährigen Mann wegen Geldfälschung zu zwei Jahren und acht Monaten Haft. Er hatte 500-Euro-Scheine im Portemonnaie, die sogar eine Geldzählmaschine als vermeintlich echt einstufte.