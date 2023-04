Lokale in München:Essen im Zwei-Stunden-Slot

Erst speisen und dann noch gemütlich beisammensitzen. In immer mehr Restaurants in München ist das nicht vorgesehen. Reservierungen sind zeitlich begrenzt. Muss das sein?

Von Tanja Schwarzenbach

Gemütlich sitzen die vier Freunde im Restaurant "Hungriges Herz" im Glockenbachviertel zusammen. Man hat sich lange nicht mehr gesehen, es gibt viel zu erzählen. Da steht plötzlich der Kellner am Tisch und macht darauf aufmerksam, dass es Zeit ist, das Lokal zu verlassen. Wie, verlassen, warum? Man ist doch noch gar nicht fertig, zumindest nicht mit dem Erzählen. "Ihr habt über Opentable reserviert, 90 Minuten könnt ihr den Tisch haben, da wird man bei der Reservierung drauf hingewiesen", erklärt der Kellner. Tatsächlich, da steht es, in der E-Mail-Bestätigung von Opentable im Kleingedruckten. Der Kellner zeigt sich verständnisvoll und verspricht der Runde, dass sie noch sitzen bleiben darf, so lange es eben geht - kassiert aber schon mal ab.

Vor einigen Jahren waren Reservierungszeitfenster die Ausnahme. Während der Corona-Pandemie, als die Plätze aufgrund der Platzvorgaben begrenzt waren, die Wirte aber die Tische am Abend mehrfach besetzen mussten, um den nötigen Umsatz zu machen, wurden zeitlich begrenzte Reservierungen in zahlreichen Restaurants salonfähig - die Gäste hatten Verständnis für die finanziell prekäre Situation der Wirte. Die meisten kehrten nach der Pandemie zur Normalität zurück, doch insbesondere stark nachgefragte Lokale haben die Reservierungszeitfenster beibehalten oder eingeführt.

Markus Thatenhorst, Betreiber des "Kaisergarten" in Schwabing, sagt: "Uns ist es extrem wichtig, dass alle Gäste glücklich sind." Doch seien die Kosten nach der Pandemie sehr gestiegen - für die Pacht, Lebensmittel und Strom. "Wir müssen versuchen, den Kaisergarten mindestens zweimal am Abend voll zu kriegen, um genug Umsatz zu machen und die Kosten decken zu können. Das schaffen wir ohnehin nur von Mittwoch bis Sonntag." Auf der Webseite des "Kaisergarten" wird deshalb darauf hingewiesen, dass Tischreservierungen auf zwei Stunden begrenzt sind. An den schwächeren Tagen gibt es keine Reservierungszeitfenster. "Für uns sind die Tage mit mehrfachen Tischbelegungen auch sehr stressig. Aber wenn wir es so machen würden wie früher, müssten wir die Preise für die Speisen anheben. Das ist ja nicht im Sinne der Gäste."

Detailansicht öffnen Besser Reservierungsslots als Preise erhöhen, argumentiert Markus Thatenhorst, der Betreiber des "Kaisergarten". (Foto: Robert Haas)

Andernorts seien Reservierungszeitfenster schon längst üblich - in London, Paris, New York und insbesondere Kopenhagen würden die Tische sogar dreimal am Abend besetzt. Vor allem Menschen, die viel reisen, seien vertraut damit.

Die Lust der Münchner auf Restaurants und Cafés ist groß - aber will man da nicht auch lange sitzen bleiben können und die Zeit genießen? Die Meinungen dazu gehen auseinander. Ines, 45, zeigt Verständnis. Ihr Lieblingsrestaurant "Saluki" bei der Großmarkthalle habe eben nur wenige Tische und sei darauf angewiesen, diese nochmal zu besetzen. "Ich finde es ganz normal, dass die Reservierungen zeitlich begrenzt sind." Martina, 47, hingegen ärgert sich, wenn sie eigentlich noch sitzen bleiben möchte, dann aber gehen soll - wie soeben geschehen in einem Restaurant an der Schleißheimer Straße.

Julia Zeller, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern, sagt: "Rechtlich ist an einem Reservierungszeitraum nichts zu beanstanden, die Gastwirte haben das Hausrecht." Um aber Unmut zu vermeiden, rät sie den Wirten, auf ihren Webseiten auf die Zeitfenster hinzuweisen und auch nochmal, wenn die Gäste ankommen.

Schwierig wird es allerdings, wenn das Essen zu spät kommt und der Gast es runterschlingen muss. Was dann?

In diese Situation möchte Manfred Walter Rott, Geschäftsführer des "Wirtshaus in Sendling", gar nicht erst kommen. Dort kann man bleiben, so lange man möchte. "Ich finde ganz grundsätzlich, dass eine Gaststätte kein Konsumtempel ist, sondern ein Treffpunkt für ein gemütliches Zusammensein." Zwei Stunden, meint Rott, seien schnell um - bis man ankomme, dann vielleicht noch einen zweiten Gang möchte. "Ich finde es nicht in Ordnung, wenn man wieder gehen muss." Trotzdem hat Rott im "Café Westend", das er auch betreibt, sonntags Reservierungszeitfenster eingeführt - wegen der vielen Buchungen. "Wenn aber jemand länger bleiben möchte, dann finden wir schon ein Plätzchen", verspricht der Wirt.

Detailansicht öffnen Im Gasthaus von Manfred Walter Rott soll man gemütlich sitzen können. In seinem "Café Westend" auch - trotz Reservierungsslots am Sonntag. (Foto: Stephan Rumpf)

Auch Thatenhorst vom "Kaisergarten" bemüht sich, seine Gäste zum Beispiel für eine weitere Flasche Wein dann in der Lounge zu platzieren.

"Man muss halt mit den Wirten reden", sagt Daniela Ziegler, Kreisgeschäftsführerin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands in München. Am besten gleich schon bei der Reservierung. Denn natürlich ist es für beide Seiten praktisch, über Online-Reservierungssysteme wie Quandoo, Sevenrooms oder Opentable zu buchen: Die Gastronomen können über Buchungstools den Gästezustrom lenken und nach Bedarf die Dauer der Zeitfenster einstellen - und die Gäste können sich mal schnell von unterwegs mit ein paar Klicks den Tisch sichern.

Allerdings übersieht man dabei schon mal das Kleingedruckte und ist am Ende überrascht.