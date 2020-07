Am Morgen danach geht Niklas Ludwig um halb zehn an sein Telefon. Wie er geschlafen habe? "Ich bin heute um 6 Uhr aufgewacht. Aber damit habe ich insgesamt elf Stunden geschlafen und fühle mich ziemlich ausgeruht", sagt er. Am Vortag hatte sein Wecker noch um 4.30 Uhr geklingelt, um 6 Uhr stand der junge Kirchdorfer dann schon im Neoprenanzug an der Stoibermühle. Es war sein 18. Geburtstag, und Ludwig hatte sich dafür ein ganz besonderes Ereignis überlegt: Er wollte einen Ironman absolvieren - und zwar in unter zehn Stunden. Und er wollte damit einer der jüngsten Triathleten werden, die das jemals geschafft haben.