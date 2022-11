Die Frauenkirche gibt es in der Fußgängerzone doppelt - zu sehen im Original und zu fühlen als Modell auf dem Frauenplatz davor. Die Türme der spätgotischen Kirche aus dem 15. Jahrhundert, weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt, messen knapp 100 Meter - für den Hochhausentscheid, der bis heute die städtische Skyline-Entwicklung limitiert hat, war diese Grenze der maßgebliche Referenzwert. Der Südturm ist inzwischen wieder für Besucher geöffnet und bietet einen Ausblick über die ganze Stadt.

Zehn Jahre lang war er renoviert worden, in dieser Zeit fiel er auch als Aussichtspunkt aus. Erst seit März gelangen Besucher wieder über eine Wendeltreppe und einen Fahrstuhl in die Turmstube. In fast 99 Metern Höhe erwartet sie dort eine Rundumsicht aus 16 Fenstern auf München und die Alpen. Wem diese Kombination aus Auffahrt und Aufstieg zu viel ist, kann sich aber auch am Fuß der Kirche näher mit dem Bau beschäftigen - wie dies Besucher auf unserem Bild am Modell des Baus tun.