Auf Gentrifizierung und Korruption im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen - darum ging es der ukrainischen Künstlerin Uli Golub, als sie 2016 mit ihrem Fahrrad um eine Kirche in einem Park in Charkiw fuhr und diese "naive" Aktion im Kurzfilm "Dream about public space and memory" dokumentierte. Aktuell bekommt das Ganze nun eine andere Bedeutung. Denn anstatt von korrupten Investoren ist Charkiw von russischen Invasoren bedroht. Zu sehen ist der Film am Freitag, 8. April, unter www.frameless-muenchen.de. Denn während viele ihre Räume in München wieder öffnen, findet die experimentelle Musik- und Kunstreihe noch online statt. Weitere Beiträge stammen vom Passepartout Duo, das von Las Vegas aus eine Keramik-Sound-Performance darbietet, vom Musiker und Instrumenten-Erfinder Yuri Landman, der sich aus Finnland zuschaltet. Und von Marie-Pierre Bonniol aus Frankreich, die fünf Kurzfilme zum Thema Wasser präsentiert.

Frameless 32, Fr., 8. April, 20 Uhr, www.frameless-muenchen.de