Endlich fliegt die Kohlmeise los: Dem neunjährigen Sasha Jumanca ist dieser Schnappschuss an einer Futterstelle im Park gelungen.

Der Fotowettbewerb "Natur im Fokus" will junge Talente fördern und Interesse an Artenvielfalt und Landschaft wecken. Kinder und Jugendliche reichen 1600 Motive ein - eine Auswahl der Gewinner.

Von Benjamin Probst

Zwei Stunden hat er auf den perfekten Moment gewartet, berichtet der neunjährige Sasha Jumanca. Als die Kohlmeise endlich losfliegt, gelingt ihm ein richtiger Schnappschuss. Der junge Münchner gehört damit zu den 22 ausgezeichneten Nachwuchs-Naturfotografinnen und -fotografen des bayernweiten Wettbewerbs "Natur im Fokus". In der jüngsten Altersklasse belegt er den zweiten Platz. Kinder und Jugendliche haben insgesamt 1600 Bilder eingereicht.

Detailansicht öffnen Die beiden verschlungenen Weinbergschnecken hat die neunjährige Hannah Franz zu Hause vor der Terrasse entdeckt. (Foto: Hannah Franz)

Auch die neunjährige Hannah Franz aus München zählt zu den Prämierten. Sie hat die "Schnecken bei der Paarung", wie sie ihr Motiv nennt, mit dem Handy ihrer Mutter an der Terrasse erwischt - und erreicht den dritten Platz. Eine Ausstellung mit den preisgekrönten Bildern ist noch bis Ende Mai im Museum Mensch und Natur im Schloss Nymphenburg zu sehen.

Detailansicht öffnen Das kleine Leberblümchen allein auf der Wiese kommt im Sonnenaufgang besonders zur Geltung, findet der 14-jährige Joseph Seeberger. (Foto: Joseph Seeberger)

Das Bild "Morgenröte" des 14-jährigen Joseph Seeberger gewinnt in der nächsthöheren Altersklasse. Der Münchner schwärmt: "Wie die Sonne die Welt am Morgen anmalt, alles sieht so anders aus, alles glitzert von Tautropfen."