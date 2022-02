Mit noch einmal 1,2 Millionen Euro unterstützt das bayerische Kunstministerium staatliche Kulturinstitutionen - Museen, Bibliotheken, Archive und Theater - auf ihrem Weg in die digitale Transformation. "Mit dem Programm 'kultur.digital.vermittlung' greifen wir unseren Häusern gezielt dabei unter die Arme, digitale Strategien zu erproben und weiterzuentwickeln sowie analoge und digitale Angebote zusammenzuführen - so machen wir unsere vielfältige bayerische Kulturlandschaft zukunftsfest", gab Kunstminister Bernd Sibler noch während seiner Amtszeit bekannt. Bis zum 4. Mai 2022 können staatliche Kulturinstitutionen einen Antrag stellen, in dem sie eine digitale Strategie zu einem geplanten Projekt vorstellen.