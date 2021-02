Bryan Maendl-Lawrance ist Planespotter. Mehr als 500 Flieger hat er schon abgelichtet - in Singapur, Hongkong, Sydney, Madrid, London und natürlich in München

Von Cora Wucherer

Die Haare sind ein Problem. Die langen Dreadlocks verheddern sich oft im Stacheldraht, der auf den Zäunen angebracht ist. Bryan Maendl-Lawrance, 24, stapft am Zaun entlang, links brausen Autos an ihm vorbei. Es riecht nach Kerosin, das in der Nase beißt. Sein Lieblingsgeruch. Er bleibt am Maschendrahtzaun stehen, in den jemand Löcher gerissen hat. Er wartet. Und wartet. Es ist verboten, hier zu stehen, oft hat die Polizei ihn verjagt, ihm Platzverweise erteilt.

Eine russische Charter-Maschine rollt über das Vorfeld, ein weißer Stern auf dem roten Heck. Bryan Maendl-Lawrance wirft die Dreadlocks nach hinten und bringt das lange Objektiv seiner Canon EOS 7D in Position. Die Nordwind VQ-BUD hebt ab. Der 24-Jährige drückt auf den Auslöser, einmal, zweimal. Macht zwanzig Aufnahmen. Das Fotografieren dauert nur wenige Sekunden. In diesem Moment ist ihm alles egal: die nassen Füße, das stundenlange Warten bei null Grad, die 13,20 Euro für den Fahrschein vom Kolumbusplatz bis zum Flughafen.

Bryan Maendl-Lawrance ist Planespotter. Er fotografiert Flugzeuge, seit er zwölf oder dreizehn ist, ganz genau weiß er es selbst nicht mehr. Über 500 Flieger hat er schon abgelichtet, in Singapur, Hongkong, Sydney, Madrid, London. Oft reist er wegen einer speziellen Maschine an, manchmal auch, weil ihn ein Flughafen besonders reizt. Am liebsten fotografiert er außergewöhnliche oder seltene Maschinen, mit ausgefallenen Lackierungen, Farben oder Formen. Es gibt Websites, auf denen Planespotter Flieger registrieren, damit sie den Überblick darüber behalten, welche Maschinen sie schon gejagt und gesammelt haben. Aber das ist nichts für Maendl-Lawrance: "Ich sammle die Aufnahmen zu Hause, für mich selbst. Damit ich später einmal ein Album herausholen und meinen Besuchern sagen kann: Hier, ich habe da etwas, das habt ihr sicher noch nie fotografiert."

Detailansicht öffnen Bryan Maendl-Lawrance fotografiert nicht für Likes, sondern aus Leidenschaft. (Foto: Yoav Kedem)

Bryan Maendl-Lawrance fotografiert nicht für Likes, sondern aus Leidenschaft. Er arbeitet als Pflegekraft und Sozialarbeiter. Er liebt seinen Job, aber nichts mag er lieber, als Flugzeuge zu fotografieren. Manchmal fährt er um zwei Uhr nachts an den Flughafen, manchmal - etwa während der ersten Pandemiewelle im Frühjahr 2020 - mehr als drei Stunden lang mit dem Fahrrad, manchmal nach einer 24-Stunden-Schicht.

Einmal verbrachte er einen ganzen Tag draußen im Schneesturm, die Kamera in Tücher eingewickelt, er selbst nur gewärmt von einer Fünf-Liter-Kanne Punsch, die ein anderer Planespotter mitgebracht hatte. Zu Hause ließ ihm seine Mutter, bei der er damals noch wohnte, eine heiße Badewanne ein. Bryan Maendl-Lawrance weiß, dass viele Menschen sein Hobby als verrückt oder kurios betrachten. "Das ist die deutsche Mentalität", sagt er und zuckt mit den Schultern. "In England ist es ganz normal, dass die Menschen am Flughafen sitzen und Registrierungsnummern in kleine Logbücher schreiben. Nur hier fragen mich die Leute: Hast du keine Hobbys?"

Jetzt, zu Corona-Zeiten, fährt Bryan Maendl-Lawrance im Schnitt einmal die Woche an den Münchner Flughafen. An einem Dezembertag 2020 ist kein einziger Planespotter außer Bryan Maendl-Lawrance da. "Es ist weird, wie leer es hier ist", sagt Bryan Maendl-Lawrance. "Weird" spricht er britisch aus, ohne "r". Bryan Maendl-Lawrances Eltern sind Briten, er ist in München aufgewachsen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Flugverkehr im Dezember 2020 um 64,8 Prozent gesunken. Bryan Maendl-Lawrance geht trotzdem planespotten, es kommen immer noch genug besondere Maschinen, die er nicht bereits in seiner Sammlung hat. Angst um die Branche hat er nicht. Auch dass weniger Planespotter da sind, stört ihn nicht. "Schönwetterspotter" nennt er die, die nur bei idealen Bedingungen fotografieren.

"Am meisten vermisse ich die Freiheit zu reisen", sagt der 24-Jährige. Der Flughafen macht ihn sehnsüchtig. Fast immer reist er allein. Eine Freundin hat er nicht. "Ich habe nicht viele Freunde", sagt Bryan Maendl-Lawrance und schweigt kurz.

Die, die er hat, hat er schon lange. Einen Kumpel hat er vor fünf Jahren beim Planespotting kennengelernt, mit ihm fährt er nach Tschechien, in die Slowakei, oder 2020 in die Schweiz, nach Genf, um die Tupolev Tu-154M zu sehen - weil es der letzte kommerzielle Flug dieser Maschine war. Auf den Autofahrten unterhalten sie sich über Flugzeuge. Und Musik. "Nur nicht über Politik, da müsste ich mich aufregen."

Detailansicht öffnen Lieblingshobby: Flugzeuge fotografieren. Lieblingsgeruch: Kerosin (Foto: Yoav Kedem)

Sein eigentliches Zuhause liegt am Kolumbusplatz, in einer Zweier-WG. Überall in der Wohnung stehen und hängen Antiquitäten, eine Pendeluhr, deren Holz er halbjährlich ölt, Handschnitzereien aus Burma -dem heutigen Myanmar - auf der Terrasse, ein Gemälde eines französischen Ein-Sitzer-Flugzeugs.

In Bryan Maendl-Lawrances Zimmer hängen zwei gerahmte Zeitungsausschnitte, auf denen Bilder von ihm abgedruckt sind. Mehr als fünf Jahre sind sie alt, vergilbt, sein Name ist falsch geschrieben. Trotzdem ist er stolz darauf. Auf dem Küchentisch stehen Cheddar, gesalzene Butter und Marmite, eine englische Würzpaste, die fast so stark riecht, wie sie schmeckt. Und ein leise rauschender Laptop, auf dem unzählige alphabetisch geordnete Ordner abgelegt sind. Alle sind sie voller Flugzeuge. Zu jedem kennt Maendl-Lawrance eine Geschichte.

"Flugzeuge, Flugzeuge, Flugzeuge", murmelt Bryan Maendl-Lawrance, während er durch die Ordner scrollt. Die Haut an seinen Nagelbetten ist eingerissen und ein bisschen entzündet, von der Kälte beim Fotografieren. Da ist der Jet der Band Iron Maiden, der von den Rolling Stones, der von Guns n' Roses. Musik ist seine zweite große Leidenschaft. In einem Ordner hat er 90 Konzertkarten abgeheftet, 30 Setlists, ein Dutzend Plektrums. Vor Corona legte er als DJ in Münchner Kneipen auf. Jetzt erstellt er zu Hause Playlists mit seiner Mutter.

Ende Dezember ist er unterwegs, um die Antonov An-124 zu fotografieren. Die S-Bahn Richtung Flughafen hält gerade in Daglfing, als Bryan Maendl-Lawrance leise flucht. Die Maschine wurde abgesagt, due to operational issues, zeigt die Flugradar-App an. "So ist das Planespotten eben. Sicherheit gibt es nicht", sagt er, steigt aus der S-Bahn aus und fährt wieder nach Hause.

Dass das Planespotten unsicher ist, stört Bryan Maendl-Lawrance nicht. Wenn er nicht gerade Flugzeuge fotografiert, häuft er immer mehr Wissen über sie an. Er rattert Zahlen und Daten herunter, erkennt die Maschinen mit bloßem Auge an der Heckform. Beruflich möchte er trotz seines Wissens nichts mit Flugzeugen machen, aus Angst, dass seine Leidenschaft ihn dann langweilen könnte.

Diese Leidenschaft treibt ihn immer wieder zum Flughafen, egal, wie die Umstände sind. Es ist kalt und nebelig und Pandemie, als Bryan Maendl-Lawrance auf die Nordwind VQ-BUD wartet. Am Zaun steht er alleine. Auf einem Hügel, einen halben Kilometer entfernt, warten etwa 30 weitere Planespotter. Bryan Maendl-Lawrance mag seine eigene Perspektive lieber, sein Bild soll keine Kopie von 30 anderen sein. "Am schönsten", sagt Bryan Maendl-Lawrance und blickt in den Nebel, "sind die Aufnahmen im Herbst in den Abendstunden. Da fällt das Sonnenlicht von hinten in die Rotorenblätter."