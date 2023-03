Die Ziele der Osterurlauber liegen vor allem im Süden. Gefragt sind die Türkei, Ägypten, Spanien und Italien. Noch läuft der Betrieb am Münchner Flughafen nicht wieder auf hundert Prozent.

1,6 Millionen Passagiere wollen in den Süden fliegen. Klappt es diesmal ohne Pannen? Münchens Lufthansa-Chef Stefan Kreuzpaintner und Flughafen-Chef Jost Lammers über Schnell-Scanner, Solarmodule und die Personalsuche im Ausland.

Interview von Rudolf Bögel

Mit Beginn der Osterferien startet am Freitag am Münchner Flughafen die erste Reisewelle des Jahres. 1,6 Millionen Passagiere werden erwartet. Insgesamt sind vom 1. bis 16. April mehr als 13 300 Starts oder Landungen angemeldet. Die Ziele der Osterurlauber liegen vor allem im Süden. Gefragt sind die Türkei, Ägypten, Spanien und Italien. Noch läuft der Betrieb am Drehkreuz im Erdinger Moos nicht wieder auf hundert Prozent.