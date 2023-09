Ein 20-jähriger Mitarbeiter einer Autovermietung am Flughafen ist in der Nacht zum Freitag viel zu schnell unterwegs gewesen. Er war auf dem Nordring am Flughafen München in Richtung Zentralallee unterwegs, kam im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun zum Sicherheitsbereich des Flughafens. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Der Mann aus Nürnberg wurde bei dem Aufprall nur leicht verletzt und kam mit einem Schock und Prellungen davon. Der Wagen erlitt Totalschaden in Höhe von 60 000 Euro.