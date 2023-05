Das Flower-Power-Festival hat die ganze Stadt fest im Griff - auch die große Sause "Tanz den Gasteig" am kommenden Samstag. Wer Lust hat, zu "Aquarius" aus "Hair" nicht irgendwo, sondern direkt auf der Bühne der Isarphilharmonie zu tanzen, ist im HP8 genau richtig. Studierende der Abraxas Musical Akademie zeigen in Workshops, wie's geht. Und natürlich kann man sich auch im Flower-Power-Look schminken lassen. Wer mehr auf die "Rocky Horror Picture Show" steht, kann lernen, zum "Time Warp" die Hüften zu schwingen.

Doch das sind nur zwei der Veranstaltungen, die bei "Tanz den Gasteig" das Areal draußen und alle Säle drinnen zum Beben bringen werden. Schon am Nachmittag geht's los, beispielsweise mit Streetdance für Kids, Hippie-Salon, Hula-Hoop, Rollschuh-Disco und Balinesischen Tempeltänzen. Oder wie wäre es mit einem Schauspiel-Workshop, Südsee-Tänzen oder einem Tanz-Karaoke-Event? Auch inklusive Bewegungsworkshops wird es geben, und eine Silent-Disco bietet bei gutem Wetter allen die Möglichkeit, unter freiem Himmel zu tanzen. Am Abend locken dann noch Tango und Salsa, Funk und Soul und natürlich auch House und Elektro die Nachtschwärmer in die Hallen rund um die Isarphilharmonie.

Tanz den Gasteig, Sa., 3. Juni, 15 bis 2 Uhr, Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Str. 8, Eintritt frei