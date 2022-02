Von Elisabeth Fleschutz

Dass alles genau so kommen musste, hört man bei vielen Liebesgeschichten. Wenn man Lara Cevari und Danial Shekar gegenübersitzt, während sie sich anstrahlen, glaubt man ihnen auch. Ein Treffen in Laras WG-Küche. Bei selbstgebackenem Zitronenkuchen erzählen die beiden ihre Geschichte. Danial, 24, ist im Münchner Westen aufgewachsen und fing nach dem Abitur an, Drehbücher zu schreiben. Ein Jahr lang arbeitete er als Taxifahrer, um Geld für Filmequipment zu verdienen. Danach bekam er immer mehr Aufträge als Videograph in München, vor allem in der Modebranche.