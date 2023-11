2017 startete in München eine Initiative, um Kindern in Lateinamerika Bildung, Schutz und Gesundheit zukommen zu lassen. Nun schon zum fünften Mal veranstaltet sie das Solidaritätskonzert "Fiesta Latina", das an diesem Samstag, 25. November, um 18 Uhr im Amerikahaus stattfindet. Dabei werden das Ensemble Mestizo mit Musik aus Lateinamerika, Luis Viola & Ensemble aus Brasilien, die chilenische Tanzgruppe Puelche sowie AnnaLu & Shavez feat. special guests aus Peru auftreten.