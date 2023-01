Beim Versuch, Pommes frites heiß zu machen, hat ein 16-Jähriger am Dienstagnachmittag die ganze Küche in Brand gesetzt. Der Teenager war allein daheim in einem Mehrfamilienhaus in Moosach, als er Öl in der Pfanne erhitzte, um darin Pommes zuzubereiten. Dabei ließ er die Pfanne offensichtlich etwas zu lange aus den Augen, jedenfalls fing es an zu qualmen. Der Jugendliche flüchtete aus der Wohnung und wandte sich an eine Nachbarin: Die versuchte nach Angaben von Polizei und Feuerwehr mit einem Eimer Wasser zu helfen, wodurch der Fettbrand freilich erst recht angefeuert wurde.

Die sofort verständigte Feuerwehr bekam den Vollbrand in der Küche dann schnell in den Griff, konnte aber nicht verhindern, dass der Rest der Wohnung in Mitleidenschaft gezogen wurde und nun fürs Erste unbewohnbar ist. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 150 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, einen Fettbrand nie mit Wasser zu bekämpfen: Beim Kontakt mit erhitztem Fett verdampfe das Wasser schlagartig, was zu einer Explosion führen könne.