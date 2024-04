Von Katharina Federl

Wenn Amelie Sachs durch den Sucher ihrer Kamera blickt, sieht sie mehr als nur die Welt da draußen. Sie erkennt sich selbst, eine Reflexion ihrer intimsten Gedanken, Emotionen und Konflikte. Sie findet sich wieder in alleinstehenden Frauen aus konservativen Dörfern in Ägypten, in modernen dänischen Hexen, in Betroffenen einer häufigen und dennoch weitgehend unbekannten Hormonstörung, unter der auch Amelie leidet. Gemeinsam mit ihren Protagonistinnen will sie sichtbar machen, was in patriarchalen Gesellschaften oft im Verborgenen bleibt: Perspektiven abseits des männlichen Mainstreams.