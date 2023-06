Über den Sommer freuen sich Groß wie Klein: Das Feierwerk bietet daher auch über den ganzen Juli ein vielseitiges Kulturprogramm für Kinder und Familie an. So geht es etwa am Samstag, 8. Juli, raus aus der Stadt: Die Feierwerk Südpolstation lädt mit "Ein Tag im Wald - Ein Fest für die Sinne" an einen Bergsee ein, damit die Kinder durch kreative Aktivitäten die Natur erkunden können. Jeder Sommer braucht natürlich ein Fest, in diesem Fall das Dschungelpalast Sommerfest: Am Sonntag, 23. Juli, erwartet die Besucherinnen und Besucher nicht nur Live-Musik und das Kinder-Clowness Theater "Glucks und der Klangsammler", sie können auch selbst Hand anlegen, etwa in den Holz- oder Häkelwerkstätten. Gleiches gilt für den Workshop "Mix Your Beat!" am Samstag, 29. Juli; Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren lernen hier das DJ-Handwerk kennen.

Feierwerk Juliprogramm, 1. - 31. Juli, Hansastraße 41, ganzes Programm unter www.feierwerk. de