Simon Verhoeven hat die Doku "Behind the Legend" über den FC Bayern gedreht. Ein Gespräch über schwierige Dreharbeiten nach Niederlagen und Profis, bei denen die Kreisliga nie weit weg ist.

Interview von Philipp Crone

Simon Verhoeven hat viele Preise gewonnen, etwa für "Willkommen bei den Hartmanns", in der auch seine Mutter Senta Berger mitspielt. Er hat mit deutschen Top-Darstellern gedreht, mit Fußballern Werbefilme gemacht. Der 49-Jährige hat im größten Chaos noch einen Spruch. Nun sitzt er Anfang Oktober in seinem Büro und man sieht, dass er abgenommen hat. Warum? Die Bayern-Serie, sagt er sofort. Abstimmungen, Aktualisierungen, und überhaupt: seine allererste Dokumentation. "Behind the Legend" ist vom 2. November an bei Amazon zu sehen. Irre anstrengend sei es gewesen, aber gleichzeitig lächelt Verhoeven dauernd. Es ist auch offensichtlich: Der frühere Jugendkicker von 1860 München hat sich von der Faszination der Roten und des Profifußballs packen lassen.