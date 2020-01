In der Nacht zu Dreikönig kam es zu einem Brand unter der Wittelsbacherbrücke. Kurz nach vier Uhr morgens wurde die Feuer wegen Rauchentwicklung im Freien unterhalb der Brücke alarmiert. Der Einsatzleiter stellte von der Brücke aus starken Rauch aus einem Raum innerhalb des Brückenpfeilers in der Mitte fest und ließ einen Löschzug anrücken. Ein mit Atemschutz und einem C-Rohr ausgerüsteter Trupp drang über eine Steintreppe, direkt neben dem Reiterstandbild auf der Brücke, in den Raum vor und löschte den Brand. Der Grund für den starken Rauch war ein Sofa gewesen, das in Flammen stand. Die Feuerwehrleute suchten den Raum ab, entdeckten aber keinerlei Personen dort. Nach längerem Lüften übergab die Feuerwehr den Raum der Polizei, die die Brandursache ermitteln muss.