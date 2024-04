Heute lebt er in Deutschland, in Österreich wurde er geboren, seine Familie kommt aus Afghanistan. Der Autor Emran Feroz weiß, was es heißt, sich zwischen den Welten zu bewegen. In "Vom Westen nichts Neues" (C.H. Beck) erzählt er von seiner Kindheit in Innsbruck, dem Krieg in Afghanistan und von der Zeit nach 9/11. Durch die Terroranschläge in New York wurde er in seiner Tiroler Heimat plötzlich als verdächtiger Afghane abgestempelt.