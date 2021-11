Die Entscheidung, im Eis- und Funsportzentrum West in dieser Saison keinen öffentlichen Eislauf mehr anzubieten, stößt zunehmend auf Kritik. Die Fraktion SPD/Volt im Rathaus fordert nun in einem Antrag an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), dort Vereinssport nicht länger zu bevorzugen. Gerade im anstehenden Corona-Winter brauche die Stadt ausreichend Kapazitäten im Outdoor-Sport. "Frust statt Frost wird es mit uns nicht geben", sagt die sportpolitische Fraktionssprecherin Kathrin Abele. Auch Pasings Lokalpolitiker verlangen, Publikumsläufe müssten an der Agnes-Bernauer-Straße nach Absprache mit den Vereinen wieder möglich sein - zumindest in den Weihnachts- und Faschingsferien, aber auch an den Wochenenden. Die Stadt begründet die Reservierung dieses Stadions für den Vereins- und Turniersport mit der gestiegenen Nachfrage der Eishockeyvereine nach Eisflächen. Laufzeiten für jedermann bieten das Eislaufzentrum Ost an der Staudingerstraße, der Olympia-Eislauf und von Ende November an auch das Prinzregentenstadion an. Im Olympiapark gibt es allerdings unter anderem während der Schulzeit keinen Nachmittagseislauf.