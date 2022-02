Von Barbara Hordych

Für die stachelhaarigen Zauber-Brüder Christian und Andreas Ehrlich, die in ihrem Helikopter am 19. und 20. Februar auf der Bühne der Olympiahalle landen werden, ist München etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil die Arena mit ihrer leichten Asymmetrie in ihren Augen die schönste in Deutschland ist. "Besonders ist auch die Feuerwehr, die für ihre Sorgfalt berühmt ist", sagt Christian Ehrlich: "Tatsächlich ist es uns in all den Jahren nur ein einziges Mal passiert, dass der Brandschutz etwas zu beanstanden hatte - und das war in München". Warum? "Im vergangenen Oktober waren wir schon einmal mit unserer Tour in der Olympiahalle zu Gast. Und da stellte sich bei einer ,Brennprobe mit Feuerzeug' heraus, dass ein paar Hundert Quadratmeter von schwarzem Molton-Stoff nicht mehr ,schwer entflammbar' waren, wie es vorgeschrieben ist." Also musste von hier auf jetzt neuer Bühnenmolton her. "Hat aber alles noch geklappt", erinnert sich Ehrlich und lacht.

Wer die spektakulären Groß-Illusionen der beiden Brüder kennt, weiß, dass gerade die Pyrotechnik - Christian ist staatlich geprüfter Pyrotechniker - einen essenziellen Teil ihrer Vorführungen ausmacht. Mit einem großen Flammenwerfer schmieden sie beispielsweise aus dem Schrott eines alten Golf einen goldenen Lamborghini, für dessen Lackierung sie zuvor Goldbarren einschmelzen. Auch wenn sie ihre Groß-Aktionen ständig weiterentwickeln, darf eine ganz bestimmte kleine Illusion nie fehlen: "Ich verwandele den Fünf-Euro-Schein eines Zuschauers in einen Hundert-Euro-Schein, das ist seit zehn Jahren ein Ritual, ähnlich wie der Bademantel von Udo Jürgens im Konzert-Finale."

In Bünde bei Herford in Ostwestfalen liegt das Hauptquartier der Brüder, dort feilen mittlerweile vierzig Angestellte an den unterschiedlichsten Trickentwicklungen in einer riesigen Probenhalle mit dazugehöriger Schlosserei. Von hier aus fahren sie mit ihrem Tross von 20 Mitarbeitern und 40 Lkw-Ladungen für die High-Tech-Ausrüstung überall hin - in den nächsten eineinhalb Jahren stehen Helsinki, London und Paris auf dem Tourneeplan.

Am 19. Februar wird Christian 40 - ist es nicht ein wenig seltsam, ausgerechnet an dem Tag zu arbeiten? "Als der Veranstalter uns den Termin vorschlug, haben wir keinen Moment gezögert. Und wenn wir das größte Süßigkeitenglas der Welt herbeizaubern und den Inhalt mit einer Zauberkanone ins Publikum schießen, ist es so, als wenn ich mir meinen eigenen Kindheitstraum erfülle", sagt Ehrlich. Eine Überraschung wird es in der Show am 19. aber auch für ihn geben. Zumindest das hat ihm sein Bruder Andreas schon jetzt verraten.

Dream & Fly, 19. Februar, 19 Uhr, 20. Februar 13 und 18 Uhr, Olympiahalle