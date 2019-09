Der junge Mann aus dem Landkreis Ebersberg hatte am Dienstag in Aying bei der Kartoffelernte geholfen. Am Samstag ist er in einer Münchner Klinik gestorben.

Vier Tage nach dem schweren Traktor-Unfall in Aying (Kreis München) ist der 17 Jahre alte Fahrer seinen Verletzungen erlegen. Der junge Mann aus dem Landkreis Ebersberg hatte am Dienstag in Aying bei der Kartoffelernte geholfen. Als er bremste, um einem entgegenkommenden Traktor Platz zu machen, fuhr der beladene Anhänger auf seine Zugmaschine auf und warf sie um. Der 17-Jährige stürzte vom Traktor und wurde vom Anhänger überrollt. Am Samstag ist er in einer Münchner Klinik gestorben.