Er schreibt nicht nur Krimis - er weiß als Literaturwissenschaftler mit dem Spezialgebiet "Geschichte der Kriminalliteratur" auch bestens darüber Bescheid, was er da tut. Derzeit weilt Dror Mishani in München, im Rahmen einer Amos-Oz-Poetik-Gastprofessur für Hebräische Literatur an der LMU. Im Literaturhaus liest der israelische Schriftsteller nun aus seinem neuen Kriminalroman "Vertrauen", in dem es natürlich um Vermisste und Verbrechen geht, aber auch darum, so Mishani, "dass man sich entscheidet, wer man sein will, unabhängig von dem Ort, an dem man geboren wurde".

Dror Mishani, Do., 21. Juli, 20 Uhr, Literaturhaus, Saal & Stream, literaturhaus-muenchen.de