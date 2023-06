Drag-Lesung in München

Ort der Lesung: Die Stadtbibliothek am Rosenkavalierplatz in Bogenhausen.

Die 13-jährige Julana sollte ursprünglich bei einer Drag-Lesung vor Kindern in München auftreten. Die Eltern berichten von Drohanrufen.

Von Joachim Mölter

Das 13 Jahre alte Trans-Mädchen Julana G. hat ihre Teilnahme an der Drag-Lesung in der Münchner Stadtbibliothek an diesem Dienstag kurzfristig abgesagt. Das meldete das Medium queer.de unter Berufung auf die Familie und die Stadtbibliothek. Eine Sprecherin der Bibliothek bestätigte das der Süddeutschen Zeitung.

Ursprünglich sollte das Mädchen bei der Veranstaltung unter dem Motto "Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt" neben den beiden Drag-Künstlern Vicky Voyage und Eric Big Clit auftreten und aus ihrem Buch "Endlich ich! Mein Weg vom Jungen zum Mädchen" lesen.

Die Eltern des Kindes begründeten den Rückzug mit "Angst vor Gewalt". Nachdem die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) am Wochenende über die im Allgäu lebende Familie berichtet hatte, seien am Montag telefonische Drohungen eingegangen.

Die Lesung, die für Familien mit Kindern ab vier Jahren gedacht war und für Toleranz gegenüber unterschiedlichen Geschlechtermodellen werben sollte, findet am Dienstagnachmittag unter starkem Polizeischutz statt, nachdem gleich fünf Demonstrationen vor der Stadtbibliothek am Rosenkavalierplatz in Bogenhausen angemeldet worden waren. Vier davon waren von Gegnern der Lesung organisiert worden, darunter die AfD und eine Person aus der Querdenker-Szene. Insgesamt sollen knapp 200 Polizeibeamte im Einsatz sein.