Solidarität, darüber spricht der niederbayerische Kabarettist Django Asül bei seinem aktuellen Programm "Offenes Visier". Angesichts des Krieges in der Ukraine macht sich der Künstler dieses Prinzip nun zu eigen und stellt seine Auftritte im Lustspielhaus in den Dienst der städtischen Spendenaktion. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf für die Auftritte vom 9. bis zum 12. März gehen somit an die Ukrainehilfe. Ob der Kabarettist das aktuelle Weltgeschehen kommentieren wird? Aber ja, denn schließlich ist Politik-Kabarett sein Spezialgebiet. Obwohl er eigentlich angekündigt hatte, in diesem inzwischen siebten Soloprogramm seine Pointen nicht bei Parteien und Politikern zu platzieren. Außer Solidarität wird er die Themen Nachhaltigkeit, Klima und Erotik humoristisch zerpflücken und dabei das alltägliche Leben ins Visier nehmen, denn, wie er den Abend ankündigt: "Die Realität da draußen hat schon lang nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun."

"Offenes Visier" Benefizveranstaltung zugunsten der Urkainehilfe der Stadt München, 9. bis 12. März, 20.00 Uhr, Lustspielhaus, Occamstraße 8, Karten unter München Ticket