Das Stadtmuseum München hat die Förderung "dive in. Programm für digitale Interaktionen" für seine Digital-Strategie erhalten. Mit diesem Programm unterstützt die Kulturstiftung des Bundes zweihundert Institutionen bundesweit bei der Entwicklung von digitalen Kulturprojekten. Dabei steht der Austausch mit dem Publikum auf virtuellem Wege in der aktuellen Pandemiesituation im Fokus. Das Stadtmuseum München baut mit der Geldspritze seine "Sammlung Online" aus, in der Exponate aus allen Abteilungen digital präsentiert werden. Zusätzlich geplant sind jetzt ein interaktiver Stadtplan sowie Funktionen zum Hochladen und Kommentieren, um den digitalen Besuchern eine Plattform für Austausch und Beteiligung zu bieten.