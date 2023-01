Von Andreas Schubert

Das Fahrverbot für alte Dieselautos in der erweiterten Umweltzone Münchens, zu der von Februar an auch der Mittlere Ring gehört, hat zu vielen Debatten geführt. Dabei gelten zahlreiche Ausnahmen, etwa für Handwerker und Anwohner oder für Menschen, die ihr Auto für Arztbesuche benötigen. Kurz vor Weihnachten hat der Stadtrat das Fahrverbot inklusive weiterer Ausnahmen beschlossen. So wird die Brudermühlbrücke über die Isar von der Umweltzone ausgenommen, geprüft werden auch Ausnahmen für den Heckenstaller- und den Luise-Kiesselbach-Tunnel. Wohnmobile dürfen zudem weiterhin über den Mittleren Ring bis zum Campingplatz in Thalkirchen fahren.

Wie sieht es in anderen Metropolen aus? Englands Hauptstadt London geht ebenfalls gegen die Emissionen alter Fahrzeuge vor, allerdings nicht mit Fahrverboten, sondern mit hohen Gebühren. Benziner, die nicht der Abgasnorm Euro 4 entsprechen, und Diesel, die schlechter als Euro 6 ranken, müssen in den inneren Stadtbezirken schon seit 2019 eine Gebühr von 12,50 Pfund (rund 14 Euro) pro Tag zahlen, betroffen sind auch Zweiräder, schlechter als Euro 3.

Die Umweltzone (Ultra Low Emission Zone) gilt von Ende August an im gesamten Londoner Stadtgebiet. Weiterhin gilt dort auch die City-Maut im Zentrum in Höhe von 15 Pfund (17 Euro). Wer gegen die Regeln verstößt, zahlt eine Strafe von 160 Pfund (181 Euro), anhand der Nummernschilder wird gecheckt, ob ein Wagen die Abgasnorm erfüllt oder nicht. Bei Fahrzeugen, die im Vereinigten Königreich zugelassen sind, geht dies automatisch. Ausländer müssen ihr Fahrzeug vorab registrieren, ansonsten zahlen auch sie die 160 Pfund Strafe.

Singapur hat sein Verkehrsproblem gut im Griff

Es gibt auch in anderen Städten Gebührenmodelle für die Einfahrt ins Zentrum, die sich jeweils unterscheiden. Im asiatischen Stadtstaat Singapur wurde bereits 1975 eine City-Maut eingeführt. Die Gebühr variiert je nach Strecke, Tageszeit und Verkehrsaufkommen. Wer in der Rushhour in die Innenstadt fährt, zahlt das Doppelte oder Dreifache der Mautgebühr außerhalb der Stoßzeiten, umgerechnet bis zu zwei Euro pro Fahrt. Bezahlt wird mit einem elektronischen Erfassungssystem. Dazu kommt noch eine vom Fahrzeugtyp abhängige "Road Tax", eine Straßensteuer.

Weil Singapur unter anderem auch astronomisch hohe Zulassungsgebühren von aktuell bis zu 78000 Euro verlangt, ist Autofahren dort insgesamt eine für Normalbürger fast unerschwingliche Angelegenheit. Mit einem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr hat der Stadtstaat sein Verkehrsproblem allerdings gut im Griff. Auch in den schwedischen Metropolen Göteborg und Stockholm wird eine je nach Tag und Tageszeit variierende Maut erhoben. In Stockholm ist es so gelungen, den Autoverkehr um 20 Prozent zu verringern, erhoben wird die Gebühr, wie auch in London, durch die automatische Erfassung der Kennzeichen.

Auch in München liebäugelt das Mobilitätsreferat schon seit Längerem mit einer Gebühr für den fließenden Verkehr. Offizielle Begründung der Behörde ist die Absicht, den bestehenden Verkehr effizienter zu machen. Doch nach wie vor haben die Kommunen in Deutschland keine rechtliche Handhabe, den Verkehr zu "bepreisen", wie es die Verkehrsexperten der Stadt ausdrücken. Beim Beschluss zum Diesel-Fahrverbot im Dezember stand noch in der Vorlage, dass eine Maut, oder wie auch immer das später heißen könnte, zumindest geprüft werden soll. Die Kosten für die Studie schätzte die Verwaltung auf 925 000 Euro. Zu prüfen wären etwa Rabattmodelle und Ausnahmen für bestimmte Fahrzeuge oder Personengruppen.

Offenbar fehlt einer City-Maut noch die breite Akzeptanz

Grundsätzlich besteht im Stadtrat fraktionsübergreifend die Bereitschaft, eine City-Maut prüfen zu lassen. Doch so viel Geld wollten die Politiker dann doch nicht investieren, solange es überhaupt noch keine gesetzliche Grundlage für eine Maut gibt. Einig ist man sich aber schon jetzt, dass es leistungsfähige Alternativen zum Auto braucht, also einen besser ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Doch der Ausbau ist eben auch teuer, ohne mehr Geld von Bund und Freistaat - auch da ist man sich im Stadtrat einig - sind keine großen Sprünge zu erwarten.

Offenbar fehlt einer City-Maut auch die breite Akzeptanz bei der Bevölkerung. Laut einer Umfrage der Puls Marktforschung GmbH im November 2020 unter 1100 Teilnehmern aus Stadt und Umland lehnen 50 Prozent eine Maut in München ab, 41 Prozent befürworten sie. Der Rest hatte zum Thema keine Meinung.

Kurze Zeit vor der Umfrage hatte die Münchner Beratungsfirma Intraplan im Auftrag der Industrie- und Handelskammer eine Studie vorgelegt, die sich ausdrücklich für eine "Anti-Stau-Gebühr" innerhalb des Mittleren Rings aussprach. Die Autoren der Studie schlugen vor, in dem Gebiet für jedes motorisierte Fahrzeug, vom Roller bis zum LKW, sechs Euro pro Tag zu kassieren - und zwar ohne jegliche Ausnahmen. Damit, so die Annahme der Autoren, würde sich das Verkehrsaufkommen um 23 Prozent verringern. Würde die Stadt zehn Euro verlangen, wären es angeblich sogar 30 Prozent.

Doch weil es keine Maut geben darf, bleibt der Stadt München derzeit nichts anderes übrig, als Fahrverbote zu erlassen, um die Grenzwerte für Stickstoffdioxid einzuhalten. Nach Erkenntnissen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung in Dresden und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig wäre eine Maut aber für den rollenden Verkehr nicht nur ein effektives Mittel, die Luftqualität zu verbessern, sie wäre auch gerechter als Fahrverbote. Mit Letzteren würden Tatsachen geschaffen, die teuer und ungerecht verteilt seien. Obwohl Diesel-Fahrverbote mutmaßlich gewisse lokale Umweltwirkungen erzielen können, lieferten sie keine Anreize für weniger Fahrten von Benzinern. Gleichzeitig, so die Forscher, würde der Wiederverkaufswert von betroffenen Diesel-Fahrzeugen drastisch sinken, auch für solche, die kaum oder gar nicht auf innerstädtischen Straßen bewegt werden.