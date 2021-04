Drei Wochen nach dem Diebstahl eines Quad am Olympiapark bekommt der Besitzer sein elektrisch betriebenes Fahrzeug zurück. Er hatte am 26. März in den Abendstunden beobachtet, wie eine unbekannte Person das Vehikel entwendete. Er alarmierte die Polizei, eine Fahndung blieb aber zunächst ohne Erfolg. Am Sonntag haben Ermittler der Polizeiinspektion Neuhausen nun einen 15-jährigen Schüler als Tatverdächtigen ermittelt. Der räumte den Vorwurf auch umgehend ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er hatte das Fahrzeug nach einer kurzen Spritztour wieder im Stadtgebiet abgestellt. Soweit den Behörden bekannt ist, war das seine erste Erfahrung als Fahrzeugdieb.