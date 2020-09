Ben Santo sagt über sein Fach: "In Design sieht man die Haltung einer Gesellschaft und den Zeitgeist. Wir sind eine Gesellschaft, in der Selbstinszenierung, Selbsterfindung, Selbstgestaltung wichtig ist."

Ben Santo ist Professor für Design an der Hochschule München. Wieso er durchgesetzt hat, dass Erstsemester nicht benotet werden, warum man erst durch Scheitern zur Lösung kommt und wie Designer dazu beitragen können, die Politik zu verändern.

Interview von Sabine Buchwald

Dekan Ben Santo hat durchgesetzt, dass die Erstsemester an der Fakultät für Design der Hochschule München nicht benotet werden. Denn sie müssen erst lernen, was an Schulen nichts gilt. Ein Gespräch über Kriterien und Bedeutung von gutem Design.