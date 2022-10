Der Rapper, Poet, Aktivist und DJ Waseem ist gleich zweimal bei der Themenwoche zur Demokratie in der Pasinger Fabrik zu erleben: am Eröffnungsabend und am 5. November.

Von Magdalena Zumbusch

"Demokratie ist die schlechteste Regierungsform - abgesehen von allen anderen", soll der einstige britische Premierminister Winston Churchill einmal vor dem britischen Unterhaus gesagt haben. Erlebt das System Demokratie in vielen Ländern tatsächlich eine ernsthafte Krise? Die Frage stellen sich in diesen Zeiten viele. Jetzt nähert sich dem Thema ein breites Spektrum an Veranstaltungen in der Pasinger Fabrik.

Die zwiespältige Rolle sozialer Medien als wichtiges Mittel demokratischer Teilhabe einerseits und als Sammelplattform für antidemokratische Akteure andererseits beleuchtet der Film "The Eclipse Of The Black Sun" des Regisseurs Rupert Jörg. Auch verschiedene Podiumsdiskussionen stehen auf dem Programm: Über die Rolle der Medien in demokratischen Systemen diskutiert der ehemalige N-TV-Chefredakteur Hans Demmel mit dem BR-Journalisten Christian Schiffer und dem Kommunikationswissenschaftler Alexis von Mirbach. Besprochen werden unter anderem Demmels Buch "Anderswelt" zum Einfluss alternativer Medien und Schiffers Veröffentlichung "Angela Merkel ist Hitlers Tochter".

Eine Gesprächsrunde beschäftigt sich mit dem Thema Demokratie und Frauenrechte in Iran, unter anderen mit der Politikwissenschaftlerin und Autorin Gilda Sahebi und der Regisseurin Narges Kalhor. Sebastian Schlagenhaufer widmet sein Programm "Operation Heil!Kräuter" den einstigen Versuchen der Kabarettszene, sich gegen die NS-Diktatur zu wehren. Um die Frage nach der Mitsprache von Minderheiten in Demokratien geht es Gianni Jovanovic; ein Bühnenprogramm stellt insbesondere sein Buch "Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit" vor, in dem er seine Lebensgeschichte als schwuler Deutsch-Roma reflektiert. Ein Vortrag von SZ-Journalist Heribert Prantl oder eine Lesung von Kabarettist Christian Springer stehen ebenso auf dem Programm wie ein Puppenspiel für Kinder oder ein Hip-Hop-Konzert. Auf der Bühne steht unter anderen der Rapper Waseem, der sich mit seiner Musik und der Partei "Die Urbane" für eine Stärkung und Verbesserung der Demokratie einsetzt.

"Ist das Demokratie oder kann das weg?", Mi., 2. Nov. - So.,6. Nov., Pasinger Fabrik, August-Exter-Straße 1, pasinger-fabrik.de/