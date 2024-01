Großer Ansturm: Wohl mehr als 100 000 Menschen fanden sich am 21. Januar rund ums Siegestor ein.

1992 formten in München 400 000 Menschen eine Lichterkette gegen Rechtsextremismus, aus dem gleichen Grund ging nun wieder eine gigantische Menge auf die Straße. Doch nicht alles, was damals galt, gilt jetzt auch.

Essay von Detlef Esslinger

Wie fasst man zusammen, worum es geht; wie macht man klar, was die Aufgabe ist? "Wir sind gerade in einer Zeit, wo wir noch rechtzeitig diesem wiederauflebenden braunen Spuk die Stirn bieten können", sagte der alte Mann zum Aufruf der Organisatoren. "Jetzt muss die bessere Hälfte unseres Volkes darauf hingewiesen werden, um was für eine Gefahr es sich handelt."