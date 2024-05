Er ist einer der letzten Indie-Typen, die das Münchner Kino noch hat. Einer, dem das deutsche Underground-Kino am Herzen liegt und der lieber bei den Hofer Filmtagen seine Arbeit vorstellt, als in Cannes über den Roten Teppich zu flanieren (nach Cannes fährt er regelmäßig, aber auf den Campingplatz). Auch sein jüngster Film "Deine schöne Hölle" hatte Premiere in Hof, nun ist das toxische Liebesdrama über ein Paar, das einander zerstört und dennoch braucht, in München zu sehen: am Montag, 6. Mai, im Monopol.