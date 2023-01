Es sieht so aus, als könnte Maxi Schafroth Konkurrenz bekommen in seiner Funktion als Kabarett-Gesandter des Allgäus. Denn auch David Berlinghof, aus Illertissen stammend, inzwischen in Starnberg lebend, saugt in seinem ersten Solo-Programm "Nix Bsondrs - Ein Gegenentwurf zur Hochkultur" Komik aus dem ländlichen Alltagsleben des Allgäus. Spielt Landmaschinen-Mechaniker, Friseure oder Murmeltier-Referenten. Und kleidet all das mehr noch als Schafroth musikalisch ein - schließlich hat Berlinghof in Weimar Musik auf Lehramt studiert und ist am Klavier ebenso versiert wie an der Gitarre. Schon Anfang 2020 saß er in den Startlöchern, doch nach einem einzigen Auftritt zum Studienabschluss wurde er wegen Corona zum Kabarettisten im Wartestand. Jetzt endlich darf der Schöpfer des "Lachwaldes" in Bernried in der Lach- und Schießgesellschaft München-Premiere feiern.

David Berlinghof, Fr., 20. Jan., 20 Uhr, Lach- und Schießgesellschaft, Ursulastr. 9, Tel. 39 19 97