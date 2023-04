Festivals im Landkreis Dachau:Jetzt kann der Sommer kommen

Es muss nicht immer "Rock am Ring" sein, auch im Landkreis gibt es heuer Festivals mit internationalen Stars. In Dachau spielt Goran Bregovic mit seinem legendären "Wedding and Funeral Orchestra" und in Puch steht der australische Sänger Robert Forster auf der Bühne.

Von Gregor Schiegl, Dachau

Wollmützenwetter und Schnürlregen. Der Beginn der Festivalsaison im Landkreis Dachau am vergangenen Wochenende war eher ein Kaltstart. Der Stimmung tat das keinen Abbruch, etwa 1800 Besucher tummelten sich bis spät in die Nacht beim Kneipenfestival "Altogether" in Altomünster. "Das Volk heraußen ist halt robust", meinte ein Mitglied des Alto-Bad-Vereins. Es dürfte aber noch einen weiteren, vielleicht noch wichtigeren Grund geben. Das Publikum ist ausgehungert. Drei Jahre lang bremste die Corona-Pandemie den Kulturbetrieb aus, große Veranstaltungsformate fielen entweder komplett aus oder mussten nach den Anforderungen des Infektionsschutzes stark zurechtgestutzt werden. Das ist nun vorbei, endlich kann man wieder gemeinsam feiern, und die Festivals im Landkreis bieten in diesem Jahr ein besonders reichhaltiges Angebot für jeden Geschmack - von Rock, Pop, Jazz und Klassik bis zu Volksmusik, Theater und Literatur. Ein Überblick.

Dachauer Musiksommer

Das Barockpicknick im Dachauer Schlossgarten ist jedes Mal eine große Gartenparty mit bunt gemischtem Publikum. (Foto: Niels P. Joergensen)

Unter der Federführung von Dachaus Kulturamtsleiter Tobias Schneider ist der "Dachauer Musiksommer" inzwischen zu einem Aushängeschild erstklassiger Independent-Musik geworden, das auch Publikum aus anderen Teilen Bayerns anlockt. Calexico, Sportfreunde Stiller, Tocotronic, Patti Smith - sie alle sind schon auf dem rund 1500 Besucher fassenden Rathausplatz aufgetreten. In diesem Jahr darf man sich wieder auf ein starkes Line-Up freuen.

Goran Bregovic, zu Recht als einer der größten Musikstars Osteuropas gefeiert, kommt mit seiner legendären Wedding & Funeral Band auf die Bühne. Richtig abfeiern kann man mit Großstadtgeflüster aus Berlin, Stilrichtung Elektro-Pop, Attitüde: schnoddriger Punk ("Fickt-mich-Allee" und "Ich muss gar nix"). Zum Lineup gehört immer auch ein Act aus Übersee. Der kommt diesmal aus Australien: Dope Lemon verbindet in seinem psychedelischen Sounddesign Synthesizer mit Surf-Gitarre. Der Sommer kann kommen.

Für das Dachauer Publikum am wichtigsten sind allerdings immer die traditionellen Anfangs- und Schlusspunkte dieses feinen Festivals. Den Start macht "Jazz in allen Gassen", bei der die ganze Altstadt zu einem wuseligen Partygelände wird. Bis zu 10 000 Menschen tummeln sich dann wieder vor den zahlreichen Musikbühnen. Den Abschluss bildet das Barockpicknick im Dachauer Schlossgarten, das es seit der Corona-Pandemie nun immer in doppelter Ausführung gibt: einmal klassisch, einmal poppig, je nach Geschmack, diesmal entweder mit der Munich Brass Connection oder dem neuen Ruckteschell-Stipendiaten aus den USA, Ryan Tennis.

Wann: 9. Juni bis 15. Juli.

Nicht geeignet für: Leute, die nur Radio-Charts hören.

Tickets: Vorverkauf über München Ticket. Es gibt keine Abendkasse, auch Karten für "Jazz in allen Gassen" und das Barockpicknick muss man vorab kaufen.

Weitere Infos: www.dachau.de/kultur/veranstaltungen/dachauer-musiksommer.

Elfenfest

Mit ein wenig Glück zeigt sich beim Elfenfest in Blumenthal auch ein Einhorn. (Foto: Privat)

Nein, das ist nicht der Treff der Live-Rollenspieler, die mit Schaumstoffschwertern die Schlachten aus Tolkiens Mittelerde nachspielen; dort heißen die Elfen ja auch "Elben", wie jedes Kind weiß. Auf dem Gelände von Schloss Blumenthal sieht man beim Elfenfest große und kleine Elfen in bunten Gewändern, manchmal auch mit Hörnern, spitzen Ohren und libellenartigen Flügeln auf dem Rücken. Das Elfenfestival 2023 widmet sich heuer spielerisch Themen rund um Nachhaltigkeit. So können die Kinder die Hüter des Feuer-, Wasser-, Luft- und Erddorfs kennenlernen und einen Elfenpfad erkunden.

Wann: 23. bis 25. Juni

Nicht geeignet für: Orks.

Tickets: Eintritt 15 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei.

Weitere Infos: www.schloss-blumenthal.de/eventsundkurse/elfenfest.

"Draußen beim Wirt"

Die Blaskapelle Schönbrunn spielt im Biergarten der Schlosswirtschaft Mariabrunn. (Foto: Kulturkreis Röhrmoos)

Not macht erfinderisch, so war es auch beim Kulturkreis Röhrmoos. 2019, im ersten Jahr der Pandemie, waren die Kontaktbeschränkungen so rigide, dass keine öffentlichen Veranstaltungen mehr stattfinden durften. "Aber wir haben damals eine rechtliche Lücke gefunden", sagt der Vorsitzende Michael Wockenfuß. Weil die Gastronomie weiter laufen durfte, schuf der Kulturkreis eben ein Kulturangebot "im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs".

Das war gut für die Wirte und für die Künstler, aber auch fürs Publikum. In und um Röhrmoos kamen die Besucher der Wirtschaften so bei Speis und Trank in den Genuss der Musik des Blues-Duos Black Patti oder des renommierten Lutz Quartetts. Eintritt zahlen musste keiner. "Wir sind mit dem Hut von Tisch zu Tisch gegangen und haben Spenden gesammelt" sagt Wockenfuß, und das Konzept ging auf. "Wir hatten am Ende immer mindestens eine schwarz Null."

Jetzt wird die Reihe unter dem Titel "Draußen beim Wirt" fortgesetzt: Konzertorte sind der Biergarten der Schlosswirtschaft Mariabrunn, die Bürgergaststätte Sigmertshausen, der Landgasthof Brummer und das "Arena Raffinata" in Großinzemoos sowie der Gasthof Kiermeir in Arzbach. Insgesamt erwartet die Besucher 2023 ein "eher rockiges" Programm, wie Michael Wockenfuß sagt. Beim Kiermeir und in Mariabrunn wird vor allem live gespielte Volksmusik zu hören sein. Bei "Draußen beim Wirt" in Sigmertshausen spielen die Veterinary Street Jazz Band (24. Juni, 19 Uhr), in Mariabrunn die Blaskapelle Schönbrunn (30. Juli, mittags ab 12 Uhr) und im "Arena Raffinata" die Rockband Just Janpero (5. August ab 19 Uhr).

Wann: 24. Juni bis 5. August.

Nicht geeignet für: Leute, die sich durch klapperndes Geschirr bei Konzerten gestört fühlen.

Tickets: Keine. Es werden Spenden gesammelt.

Weitere Infos: www.kultur-roehrmoos.de.

Puch Open Air

Der australische Sänger und Songwriter Robert Forster wird beim Puch Open Air auftreten, er ist vor allem durch seine Zeit bei den Go-Betweens bekannt. (Foto: Stephen Booth, oh)

"Oben: keine Wolke am Himmel. Unten: abgemähte Felder. Dazwischen Mädchen mit gepunkteten Sommerkleidern und Jungs in Dinosaur Jr.-T-Shirts. Unter den Bierbänken steht ein Fender-Verstärker und auf dem Traktor liegt eine Gibson-Gitarre." So beschreibt Reiner Sladek von der Band Animal Crackers das erste Puch Open Air beim Puchbauern im Sommer 1989. Viele, die damals dabei waren, tummeln sich heute noch auf dem Indie-Festival, das sich seinen ganz speziellen oberbayerischen Woodstock-Charme erhalten hat.

Im Netz war außer dem Datum des Festivals bislang nichts bekannt. Organisator Peter Wacha hat in diesem Jahr noch mit dem Line-up zu kämpfen: Entweder passten die Termine nicht zusammen oder die verlangten Gagen sprengten das Budget. Das Festival-Programm, das normalerweise rund zwölf Stunden füllt - von drei Uhr nachmittags bis drei Uhr morgens - ist also in Teilen noch im Werden. Doch einige Acts von Rang und Namen kann Wacha offiziell schon nennen, allen voran Robert Forster. Der australische Sänger und Songwriter ist vor allem durch seine Zeit bei den Go-Betweens bekannt. Für die jüngere Generation: Die Go-Betweens waren eine der beliebtesten Gitarren-Bands der Post-Punk-Ära.

Freuen kann man sich in Puch auch auf Kreisky, die sich mit dem Titel "lauteste Band Österreichs" schmücken. Ihre Songs sind nicht nur krawallig, sondern auch herrlich grantig (Anspieltipp: "Scheiße, Schauspieler"). Benannt hat sich die Wiener Band nach dem früheren Bundeskanzler Bruno Kreisky, der auch gerne mal Reporter anmotzte. Bei FM4-Hörern sind Kreisky schon lange Kult. In Deutschland haben sie sich durch die Vertonung des Sybille-Berg-Theaterstücks "Viel Gut Essen" und vor allem durch einen Song in einer "Tatort"-Folge größere Bekanntheit erspielt.

Das Programm abschließen wird DJane Karina Saakyan aus Armenien - "falls wir das Visum für sie bekommen", sagt Wacha, doch nach dem Stand der Dinge wird es daran wohl nicht scheitern: "Es sieht gut aus." Beim Wetter kann man das noch nicht sagen. Schirm und Plastikponcho gehören mittlerweile zur obligatorischen Ausstattung bei Besuchen des Puch Open Air. Anders als im Gründungsjahr 1989 hat es just am Tag des Festivals oft wie aus Kübeln gegossen. Wäre aber nicht schlimm, wenn es diesmal einfach eine laue Sommernacht ohne matschige Wiesen werden würde, so wie früher.

Wann: 15. Juli.

Nicht geeignet für: Leute, die nur bei Sonnenschein ab 25 Grad in Festivalstimmung kommen.

Tickets: Voraussichtlich ab kommender Woche auf der Homepage.

Weitere Infos: puch-openair.de.

Theatersommer Bergkirchen

Der Brandner Kaspar (Jürgen Füser) bekommt es mit dem Boandlkramer (Ansgar Wilk) zu tun. Ein bisschen zu früh, wie er findet. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Seit 2005 hat das Ensemble des Hoftheaters Bergkirchen sein Zuhause auf dem Bio-Bauernhof der Familie Weller "Beim Müller". Als einziges professionelles Theater zwischen München und Augsburg ist das Hoftheater quasi ein "Stadttheater auf dem Lande", wie es auf der Homepage heißt. Beim Theatersommer Bergkirchen spielt das Ensemble außer Haus, an der Halle des Tennisclubs Lauterbach. Man könnte sagen, es wird kurzzeitig zum echten Landtheater.

Heuer kommen zwei echte Klassiker auf die Freilichtbühne: "Momo" in einer Bühnenadaption von Michael Endes gleichnamigem Kinderbuch (wie immer unter der Regie von Herbert Müller), dazu gibt es eine eigens komponierte Bühnenmusik mit Video-Design. Der ungewöhnlich hohe technische und personelle Aufwand der Produktion hat einen Grund: "Momo" wurde vor 50 Jahren veröffentlicht, das gilt es zu feiern, inklusive Beppo Straßenkehrer und Schildkröte Kassiopeia.

Im zweiten Teil des Theatersommers ist die bearbeitete Fassung des bayerischen Kultstücks "Der Brandner Kasper und das ewig' Leben" zu sehen, die Bühnenmusik bestreitet das Streichquartett des Theatersommers Bergkirchen. Es handelt sich um eine Neuauflage von 2022: Schon damals wurde der Brandner Kasper mit großem Erfolg am Hoftheater aufgeführt. Manche Stücke sterben einfach nie.

Wann: 14. Juli bis 12. August.

Nicht geeignet für: Leute, die lieber erst mal auf die Netflix-Serie warten.

Tickets: Vorverkauf über das Kartenbüro des Hoftheaters Bergkirchen.

Weitere Infos: www.hoftheater-bergkirchen.de.

Musikfest Blumenthal

Man muss nicht immer auf Stühlen kleben: Beim Musikfest Blumenthal gibt es jedes Mal ein Wanderkonzert mit verschiedenen Stationen im Schlossgarten. (Foto: Dorothea Friedrich)

Kurz hinter der Landkreisgrenze auf dem Gelände von Schloss Blumenthal findet mittlerweile zum dritten Mal das klassische Musikfestival statt, das der Dachauer Orchestermusiker Georg Arzberger ins Leben gerufen hat. Das heitere und lockere Ambiente des Ortes prägt auch den Charakter des Programms. "Wir wollen keine abgehobene Veranstaltung schaffen, sondern ein Musikfest, das sowohl konzerterfahrenen Klassik-Fans, als auch komplett unerfahrenen, interessierten Menschen offensteht", sagt Arzberger. Und so wünscht er sich auch ein möglichst buntes Publikum: Leute verschiedenster Herkunft und sozialer Stellung.

Der Preis, den man bezahlt ist heuer zum ersten Mal frei wählbar: Statt vorher eine Eintrittskarte zu kaufen, bekommt man nach dem Konzert eine "Austrittskarte", die man nach eigenen Ermessen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten bezahlt. Am Geld kann der Besuch des Musikfests Blumenthal also nicht scheitern. Es spielen das Festspielorchester, das Arcis Saxophon Quartett, und ein Crossover-Konzert gibt es auch wieder: Camerata Vitilo amalgamiert mit der Aichacher Band The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra unterschiedlichste Musikrichtungen. Zu erwähnen ist auch die Akustik unter dem offenen Dachstuhl: Die ist schlicht sensationell.

Wann: 27. bis 30. Juli.

Tickets: Erhält man nach der Veranstaltung, Preis nach eigenem Ermessen.

Nicht geeignet für: Snobs, für die ein Klassikkonzert ein Anlass zu feiner Abendgarderobe sein muss.

Weitere Infos: musikfest-blumenthal.de.

kult-Festival

Huch, die schauen aber noch jung aus! Der letzte Auftritt von "Fiddler's Green" in Dachau liegt auch schon wieder 17 Jahre zurück. Beim kult-Festival kann man sie auf nun wiedersehen. (Foto: Niels Jörgensen)

Schon in den 90er Jahren hat das Kult-Festival mit seinem bunten Programm aus Musik, Theater, Kabarett und seinem Kinderprogramm am Stadtweiher das Dachauer Publikum begeistert. Unvergessen sind die Auftritte von Sissi Perlinger, der Biermösl Blosn oder Sigi Zimmerschied. Weil Beruf und Familie die Veranstalter vom jetzt e.V. zu sehr in Beschlag nahmen, war das Zeltfestival nach der Jahrtausendwende 20 Jahre lang von der Bildfläche verschwunden.

Jetzt kehrt es mit einem opulenten Angebot zurück, an dem auch zahlreiche andere Vereine und Kreative mitwirken, darunter auch der aus dem selbstverwalteten Jugendzentrum "Freiraum" hervorgegangene eingetragene Verein Kurzschluss. Ort des Geschehens ist nicht mehr am Stadtrand, sondern ganz zentral die Thoma-Wiese. Wer hier Bar oder Biergarten besucht, sollte das Auto ohnehin lieber stehenlassen.

Freuen können sich heuer vor allem die Fans irischer Musik made in Germany. Die Erlanger Independent-Speedfolk-Band Fiddler's Green sind ebenso am Start wie das Indie-Sextett Tir Nan Og aus Eichstätt. Außerdem Polka-Punkrock mit Autozynik, Palo Santo, Antun Opic, Ami Warning und noch viele mehr. Wie immer gibt es auch ein Programm für die kleinen Besucher.

Wann: 13. bis 17. September

Nicht geeignet für: Leute, die auf Kulturveranstaltungen nicht ständig alte Bekannte aus Dachau treffen wollen.

Tickets: Online über die Homepage des Veranstalters.

Weitere Infos: 2023.kult-festival.de.

Dachauer Theatertage

Szene des Figurentheaters Tübingen. (Foto: J. Pogerth)

Wer Kindertheater immer noch für Babykram hält, hat offenbar nie die Dachauer Theatertage besucht. Die gastierenden Künstler und Ensembles verhandeln auf der Bühne Fragen von Leben und Tod, sie beleuchten historische Themen oder setzen bekannte literarische Stoffe auf neue künstlerische Weise um. Frank Striegler, der dieses Format schon vor Jahrzehnten erfunden hat, sagte der SZ einmal, ihm gehe es darum, "dass man sieht, was für einen Reichtum an Ausdrucksformen es im Theater gibt". Davon lassen sich auch Erwachsene immer wieder verzaubern.

Obwohl die Theatertage erst im Herbst stattfinden, hat das Organisationsteam das Programm schon jetzt fix und fertig, die letzten Verträge wurden erst vor wenigen Tagen unterzeichnet. "Wir haben bei uns immer die Creme de la Creme der Puppenspieler", sagt Impresario Frank Striegler, da muss man schnell sein, sonst sind die Besten bereits weggebucht. Erstmals in Dachau dabei ist der bekannte Tübinger Puppenspieler Frank Soehnle, der mit seinen Produktionen auf der ganzen Welt gastiert.

Auch das Theater Zitadelle aus Berlin ist wieder mit von der Partie. Sie zeigt das Stück "Drachenblut und Blümchen­pflaster" für Zuschauer ab fünf Jahren. Die vogelwilde Rittergeschichte kam sowohl bei Publikum wie Fachleuten sehr gut an und wurde 2022 von Zuschauern wie Jury mit dem Ikarus-Preis ausgezeichnet.

Diesmal gibt es einige Stücke mit zwei oder mehr Darstellern im Kindertheater, das ist neu. In den vergangenen Jahren hatten die Theatertage meist Solo-Stücke im Programm. "Bei vier Leuten braucht man auch vier Gagen", sagt Frank Striegler, das geht ins Geld. Neu ist auch, dass es neben dem Vorverkaufstag mit persönlicher Beratung in der Dachauer Naturkostinsel erstmals auch die Möglichkeit gibt, die Karten online über die Seite der Theatertage zu kaufen.

Neben den regulären Auftritten im Thoma-Haus sind die Theatertage heuer auch wieder beim kult-Festival mit zwei Vorstellungen vertreten.

Wann: 15. bis 17. September am kult-Festival, 12. Oktober, 5. bis 17. November im Thoma-Haus.

Nicht geeignet für: Leute, die das Staunen schon lange verlernt haben.

Tickets: Online über die Homepage des Veranstalters.

Weitere Infos: theatertage-dachau.de.

"Dachau liest"

Die ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk liest in Dachau aus ihrem Essay-Band. (Foto: Friedrich Bungert)

2004 hob der damalige Leiter der Stadtbücherei, Steffen Mollnow, gemeinsam mit dem Schriftsteller Thomas Kraft das Literaturfestival "Dachau liest" aus der Taufe, und man muss sagen: Sein Baby hat sich prächtig entwickelt. In diesem Jahr feiert es sogar einen runden Geburtstag: 20 Jahre "Dachau liest". Auch nach Mollnows Tod mit gerade mal 43 Jahren ist das Literaturfestival weiterhin in der Erfolgsspur. Seit drei Jahren pflegt Nachfolgerin Slávka Rude-Porubská Mollnows Vermächtnis: "Dachau liest" wurde nie ein elitäres Nischen-Event, es ist ein Literaturereignis für große und kleine Leser, unterhaltsam, aber mit qualitativem Anspruch, mit Aktualität und auch politischer Relevanz.

Man kann nur staunen, welche namhaften Autoren das Format in den vergangenen zwei Jahrzehnten schon in die kleine Große Kreisstadt gelockt hat: Friedrich Ani, Doris Dörrie, Wiglaf Droste, Fritz Egner, Amelie Fried, Erich Maria Halmer, Gert Heidenreich, Judith Hermann, Daniel Kehlmann, Tanja Kinkel, Steffen Kopetzky, Ilija Trojanow, Andrea Sawatzki, Helga Schubert und Martin Walser, um nur einige zu nennen. Alice Schwarzer hatte hier 2020 sogar mit der Vorstellung ihrer Biografie "Lebenswerk" Premiere. Und weil Klagenfurt die Partnerstadt Dachaus ist, ist es inzwischen fester Bestandteil des Konzepts von "Dachau liest", den oder die Preisträgerin des renommierten Imgeborg-Bachmann-Preises einzuladen, den die Stadt Klagenfurt zuletzt verliehen hat.

Diesmal heißt die Preisträgerin Ana Marwan. Die in Slowenien geborene Autorin wurde für ihren sprachgewaltigen Roman "Verpuppt" ausgezeichnet, aus dem sie auch in Dachau lesen wird. "Ana Marwans Roman ist ein kunstvolles Verwirrspiel, als hätte sie ihn im Rausch geschrieben, im Wörterrausch", heißt es in einer Rezension des Literaturblatts. "Der Roman ist gespickt mit bühnenhaften Szenerien, voller Sätze, die sich einbrennen, Wendungen, die mich als Leser vom Boden der Gewissheiten wegreißen. Man muss für ein Abenteuer bereit sein und wird belohnt mit etwas Einzigartigem."

Klassischen Erzähltraditionen folgt der Schriftsteller Ewald Arenz, der ebenfalls schon viele Preise eingeheimst hat. Er eröffnet das Literaturfestival im Ludwig-Thoma-Haus mit seinem aktuellen Bestseller "Die Liebe an miesen Tagen". Es handelt von einem nicht mehr ganz jungen Paar, das versucht einmal - oder überhaupt zum ersten Mal - die große Liebe finden. Moderiert wird die Lesung von Bernhard Blöchl, Kulturredakteur der Süddeutschen Zeitung in München und Bayern sowie SZ Extra.

Ein weiterer Gast ist die aus der Ukraine stammende Autorin Tanja Maljartschuk, die in Österreich lebt und auf Ukrainisch und Deutsch schreibt. Sie liest aus ihrem 2022 erschienenen Essay-Band "Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus". Auch für Kinder hat "Dachau liest" wieder etwas im Programm. Marko Simsa lädt ein zu einer literarisch-musikalischen Reise in die Welt des jungen Wolfgang Amadeus Mozart. Kleine und große Opernfreunde führt er durch die "Zauberflöte".

Wann: 3. bis 7. Oktober.

Tickets: Über München Ticket. Der Vorverkauf hat noch nicht gestartet.

Nicht geeignet für: Leute, denen schon der Trend zum Zweitbuch zu weit ging.

Weitere Infos: open.dachau.de.