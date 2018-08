8. August 2018, 18:24 Uhr Concierge im Bayerischen Hof "Das ist eine Lebenseinstellung"

Wer als Concierge arbeiten will, muss einen Willen zum Dienen haben, sagt Tobias Lindner aus dem Bayerischen Hof. Ein Gespräch über absurde Wünsche, Helmut Schmidt und die Bedeutung von zwei Kilo Stachelbeeren

Interview von Pia Ratzesberger

Sie stehen in den Hotels meistens am Eingang, und wer aufmerksam ist, wird an den Revers der Concierges zwei gekreuzte Schlüssel erkennen. Es ist das Zeichen eines Klubs, der Concierges in gehobenen Hotels auf der ganzen Welt miteinander verbindet. Der vermeintliche Geheimklub ist allerdings nicht mehr ganz so geheim, seit er in dem schrillen Film "Grand Hotel Budapest" vorkam, denn wenn auch vieles in dem Film fantastisch ist - die Vereinigung gibt es wirklich. Wer Mitglied werden will, muss mindestens ...