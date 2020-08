Von Elisa Schwarz

Das Problem ist die hellblaue Schwimmnudel. Und so viel ist klar: Das Pferd will da nicht drüber. Ganz vorsichtig hatte die Frau am Strick gezogen, "na komm" gemurmelt, getätschelt, gezogen, bis das Pferd schließlich doch ein paar Schritte machte. Nur halt nicht über die Schwimmnudel. Sondern drum herum. "Ich glaube, sie will da nicht drüber", sagt die Frau und bleibt stehen wie das Pferd. "Und was willst du?", fragt Martina Kammerlander-Fischer.