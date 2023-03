Der Programmdirektor des Club of Rome International spricht in Feldafing über den Bericht "Earth for All".

Dem Befund ist kaum zu widersprechen: Wir befinden uns "inmitten eines planetaren Notstands, den wir selbst verursacht haben". Um das zu ändern, so folgerte der Bericht "Earth for All" (Oekom) an den Club of Rome im vergangenen Jahr, müsse die Welt "fünf außerordentliche Kehrtwenden" vollziehen. Wie die genau aussehen könnten? Das legt der Programmdirektor des Club of Rome International, Till Kellerhoff, an diesem Donnerstag, 9. März, in einem Vortrag und im Gespräch mit Oekom-Verleger Jacob Radloff in Feldafing dar (20 Uhr, Bürgersaal, Bahnhofsplatz 1, Eintritt frei, Anmeldung unter erdefueralle@web.de erbeten). Der norwegische Zukunftsforscher Jørgen Randers gibt sich im Buch jedenfalls optimistisch: "Wohlstand innerhalb der Grenzen unseres Planeten ist möglich!"