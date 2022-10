Von Sabine Buchwald

Die Richard-Strauss-Werkausgabe ist eine Edition, an der seit vielen Jahren im Auftrag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gearbeitet wird. Soeben wurde der jüngste Band vom Deutschen Musikverleger-Verband mit dem renommierten Musikeditionspreis "Best Edition 2021/2022, für Strauss: Salome. Weitere Fassungen" ausgezeichnet. Die Herausgeberin ist Claudia Heine, Musikwissenschaftlerin der LMU. "Wenn autorenbezogene Werkausgaben mehr sein wollen als Denkmäler, müssen sie mehr bieten, als die philologische Absicherung erwartbarer Partituren. Genau das tut Claudia Heines hier vorliegende Edition", begründete die Jury ihre Wahl. Sie bringe den Werktext in Bewegung und stelle Strauss' Salome in einen kulturellen wie historischen Raum. Diese Auszeichnung sei eine große Ehre für sie, sagt Heine. "Dieser Notenband war eine besondere Herausforderung, da er die berühmte Salome gleich in mehreren Fassungen präsentiert, die der Musikwelt bisher fast völlig unbekannt waren." Es freue sie daher außerordentlich, dass nicht nur die Opernhäuser diese neuen Erkenntnisse im In- und Ausland aufgriffen, sondern nun auch die Fachwelt diese Publikation honoriert habe.