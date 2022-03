Den Namen hat die 28-jährige Sängerin Claire Parsons von ihren englischen Eltern, aber geboren und aufgewachsen ist sie in Luxemburg. Dort ist sie seit einigen Jahren fester Bestandteil der aufblühenden Jazzszene, was zum Beispiel die Auszeichnung als "Bester Nachwuchskünstler" bei den Luxembourg Music Awards 2018 dokumentiert. Für ihr Debütalbum "In Geometry" (erschienen in der "Next Generation"-Reihe des deutschen Double-Moon-Labels) hat sie mit dem aus Israel stammenden Gitarristen Eran Har Even (mit dem sie auch im Duo spielt), dem Pianisten Jérôme Klein, dem Bassisten Pol Belardi und dem Schlagzeuger Niels Engel ein All-Star-Quintett des luxemburgischen Jazz zusammengestellt. Damit unterstreicht sie nun in der Unterfahrt bei ihrer sinnlichen Interpretation mathematischer Muster ihren Rang als kommende Größe.

Claire Parsons 5tett, Sa., 12. März, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94