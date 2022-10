Von Martina Scherf

Die Anekdoten purzeln nur so aus ihm heraus. Christian Ude sitzt in seinem Wohnzimmer, schwarzes Ledersofa, roter Teppich, an den Wänden Bilder von Rupprecht Geiger mit persönlicher Widmung. Er serviert Kaffee, "selbst gekocht!", und es braucht nur ein Stichwort, schon legt er los. Dann fallen Münchens Alt-Oberbürgermeister, der am heutigen Mittwoch 75 wird, Episoden aus seinem an Episoden reichen Leben ein, die er so bestimmt noch nie erzählt hat. Und: "Es gibt ja unglaubliche Geschichten, die so gut sind, dass ich sie gar nicht erfinden könnte." Zum Beispiel, wie er einmal mitten im Winter Wölfe in Anatolien suchte.