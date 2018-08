5. September 2014, 19:15 Uhr Café Münchner Freiheit Berühmt für Torten, Kuchen und Eis

Wie das schon klingt! "Himbeer marmoriert mit Meringue". In Kombination mit einer Kugel weißer Schokolade einfach unschlagbar.

Von Ingrid Fuchs

Für seine Torten und Kuchen ist das Café Münchner Freiheit in Schwabing bekannt, für sein Eis sollte es berühmt sein. Testsieger sind nach umfangreichen Selbstversuchen zwei Sorten: Himbeer marmoriert mit Meringue und weiße Schokolade - in der Kombination unschlagbar.

Noch unschlagbarer schmeckt es, wenn man sich mit dem Eis in die Sonne setzt und beobachtet, wie nebenan auf dem Spielplatz ein Vater seinen beiden Töchtern das Basketballspielen beibringen will. Und selbst so oft am Korb scheitert, dass am Ende nur noch ein Eis hilft.

Falls der seltsame Fall eintritt, dass man auf Menschen trifft, die Eis nicht lieben, gibt es im Café Münchner Freiheit übrigens ausreichend Alternativen. In dem familiengeführten Betrieb gibt es eine umfangreiche Früstückskarte, eine riesige Kuchenauswahl und Mittagsangebote.