"Dienstanweisung für einen Unterteufel" - eine Lesung mit Musik des Klassikers von C.S. Lewis in der Kirche St. Paul in München.

Die Hölle, das sind die anderen, war die Erkenntnis von Jean-Paul Sartre 1944. Zwei Jahre zuvor war der irische Schriftsteller C. S. Lewis zu einer ähnlichen Erkenntnis gelangt, allerdings etwas enger gefasst: Die Hölle, das sind die anderen Teufel. In seinem Klassiker "Dienstanweisung für einen Unterteufel" bringt ein Oberteufel einem Unterteufel in zahlreichen Lektionen bei, wie er die Menschen am besten verdirbt.

Ausschnitte aus dem Buch, das Pia-Elisabeth und Peter Leuschner für den Herder-Verlag neu übersetzt haben, sind am Sonntag in St. Paul zu hören. Der Schauspieler Stefan Wilkening, der bereits in einer BR-Reihe den Teufel gab, liest, die Musiker Sebi Tramontana und Peter Gerhartz begleiten. Wer sich in die Kirche begibt, um diesem Werk des Teufels zu lauschen, sollte sich jedenfalls darauf vorbereiten, dass der Teufel ein Lügner ist. Um nicht zu sagen: Das ist die Hölle.

Dienstanweisung für einen Unterteufel, Sonntag, 14. Mai, 20.15 Uhr, St. Paul, St.-Pauls-Platz 11