Wen wählen die Münchner im Norden in den Bundestag? Am 26. September 2021 wird abgestimmt.

Von Sophia Oberhuber und Tiana Zoric

33 Prozent der Wähler im Wahlkreis München-Süd stimmten bei der vergangenen Bundestagswahl für Michael Kuffer - und so zog der CSU-Kandidat erstmals in den Bundestag ein. Wer erzielt diesmal im Münchner Süden das beste Ergebnis? Ein Überblick der Kandidaten.

Michael Kuffer (CSU)

Der CSU-Politiker Michael Kuffer ist seit 2017 Mitglied des deutschen Bundestags. Er ist als Direktkandidat für den Wahlkreis München-Süd gewählt worden. Kuffer lebt seit seiner Geburt in München, derzeit in Solln. Der 49-Jährige arbeitet als Rechtsanwalt und ist Vater von vier Kindern.

Im Bundestag sitzt er im Ausschuss für Inneres und Heimat. Außerdem ist er stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, im Verteidigungsausschuss sowie im Auswärtigen Ausschuss.

Sebastian Roloff (SPD)

SPD-Politiker Sebastian Roloff hat bereits 2017 für das Direktmandat des Münchner Südens kandidiert. Mit einem Sitz im deutschen Bundestag hat es nicht geklappt. Nun bewirbt sich der 38-Jährige erneut. Roloff lebt seit 2010 in München - aktuell in Giesing. Er ist ledig und von Beruf Rechtsanwalt. Den Fokus seiner Arbeit möchte Roloff auf soziale Gerechtigkeit legen.

Jamila Schäfer (Grüne)

Die Grünen-Politikerin Jamila Schäfer war noch nie Mitglied des Bundestags. Dieses Mal will sie als Direktkandidatin für den Wahlkreis München-Süd ins Parlament einziehen. Schäfer lebt seit ihrer Geburt in München, derzeit in Großhadern. Die 28-Jährige arbeitet als stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Ihre Schwerpunktthemen sind neben der Europapolitik die Themen Entwicklungspolitik, Flucht und Migration sowie die Bekämpfung von Rechtsextremismus.

Thomas Sattelberger (FDP)

FDP-Politiker Thomas Sattelberger ist seit 2017 Mitglied des Bundestags. Der 72-Jährige lebt seit 1982 in München, derzeit in Schwabing. Sattelberger bezeichnet sich selbst als "Unruheständler", er arbeitete früher als Vorstand und ist verheiratet.

Im Bundestag sitzt er im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzungen sowie in der Enquete-Kommission "Berufliche Bildung". Außerdem ist er stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales.

Wolfgang Wiehle (AfD)

AfD-Mann Wolfgang Wiehle sitzt seit der Wahl 2017 im Bundestag. Dort ist er Fraktionschef im Zweiten Untersuchungsausschuss, Schriftführer im Bundestag sowie Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Außerdem sitzt er als stellvertretendes Mitglied im Petitionsausschuss, im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, Haushaltsausschuss und im Ausschuss für digitale Agenda. 2017 zog Wiehle über die Landesliste ein, er kandidierte aber für die AfD im Münchner Süden auch für das Direktmandat. So auch in 2021. Wiehle ist geschieden und hat zwei Kinder. Der Diplom-Informatiker lebt seit 1988 in München, aktuell in Ottobrunn.

Kerem Schamberger (Linke)

Linken-Politiker Kerem Schamberger kandidiert erstmals für den Bundestag. Der 35-Jährige ist ledig und von Beruf Kommunikationswissenschaftler. Er lebt seit seiner Geburt in München - aktuell in der Schwanthalerhöhe. Schamberger bezeichnet sich als politischen Aktivisten.

